Актриса театру і кіно, а також майстер спорту України з художньої гімнастики, Лілія Ребрик розповіла про своє сорому, а також про те, що доводилося приховувати від дочок свою участь в шоу "Маска".

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик вирішила взяти участь в останньому сезоні "Маска". Зірку досить швидко розсекретили, а Андрій Данилко навіть впізнав актрису під маскою. Ребрик вирішила дати інтерв'ю "Зірковому шляху", в якому розповіла про участь у шоу. Відео з'явилося на сторінці програми в Instagram.

"Я ніколи не співаю в караоке. Я соромлюся. Не дивлячись на свою професію. Я просто не дуже люблю це. А не люблю чому? Тому що не вмію це робити якісно", - сказала Ліля про свій страх співати.

"Гімнасток колишніх не буває. Хоча я і займалася на рівні Чернівецької обласної, але всерівно спорт в мені є, Я не ховаю цього. Я сідаю на шпагат донині, я роблю всякі кульбіти, то що я тут їх не робила і від як можна було дізнатися. Але видно все одно там, енергетика або статура", - розповіла про гімнастику Ребрик.

"Моя Діана, вона такий знаєте, думає, як би його щось дізнатися я принесла якось такий пакет і там підписано "Фея". І думаю, Боже, це вона зараз почне щось питати, я його вирізала. Тобто такі, знаєте, постійні конспірації, щоб не дай Бог ніхто щось не почув і побачив",-сказала Лілія про те, як ховалася від дочок.

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