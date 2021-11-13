Відомий український телеведучий та головний герой дев’ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився відеороликом з чотирьохмісячним сином.

Як пише Politeka.net, 33-річний український теле- та радіоведучий Микита Добринін (справжнє ім’я Владислав Вакулович) після закінчення проєкту "Холостяк", де був головним героєм, одружився із переможницею Дашею Квітковою. 13 липня цього року в пари народився син Лев, якому вже виповнилося 4 місяці.

З нагоди свята Добринін опублікував змонтоване відео, у якому показав вагітну дружину, народження сина та короткі ролики з маленьким Левом.

"Нашому довгоочікуваному щастю сьогодні 4 місяці. Пропоную святкувати 🎉 з нами. Відзначати хочеться не те що кожного місяця, а кожної секунди досягнень Лева 👶🏻

Ще за ці кілька місяців точно зрозумів, що виховувати потрібно не дитину, а себе і тоді все складається чудово 👍🏽", - написав Добринін.

Шанувальники написали коментарі, де привітали Добриніна та Квіткову.

"Копія мама 😍", " Таке відео вийшло класне😍😍😍", "Здоров'я малюку❤️", "Мамина копія 😍", " Вітаю нехай росте здоровенький та щасливий 😊💐", " Дашааа він Ваша копія 😍😍😍", " Клас, як мило, вітаю вас 😌❤️", - написали в мережі.

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