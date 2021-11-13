24-річна модель Тіна Кунаки, яка одружена з французьким актором Венсаном Касселем з 2018 року, показала, як розважалася з подружкою на фотосесії, вразивши кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі стала популярною французькою моделлю, а в 2018 році вийшла заміж за колишнього чоловіка італійської серцеїдки Моніки Беллуччі Венсана Касселя. У пари з'явилася вже дочка Амазоні, яку Тіна народила кілька років тому. Кунакі повернулася до роботи і радує численних фанатів зухвалими образами, а також фігуркою, яку повернула після пологів. Не забуває Тіна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Тіна була у вузькому комбінезоні. Зірка стояла поруч з іншою дівчиною, яка одягла міні-сукню. Кунаки загравала, дивуючи зухвалістю. Кадри вийшли досить провокаційними і сміливими, які модель опублікувала в Instagram.

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