"Міс Україна Всесвіт" модель Анна Неплях, яка отримала титул цього року і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, показала свою гнучкість, опублікувавши відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Неплях стала переможницею"Міс Україна Всесвіт 2021". У зірки тепер практично 300 тисяч фанатів в Instagram, де вона ділиться всім цікавим.

На новому відео Анна одягла комбінезон, дуже схожий на костюм Тіни Кароль для пісні"Скандал". Зірка показала свою гнучкість, вражаючи вміннями на килимку.

"Життя почне налагоджуватися тільки тоді, коли ти перестанеш прислухатися до марної балаканини оточуючих. Коли ти перестанеш порівнювати себе з іншими. Коли ти взагалі перестанеш звертати увагу на людей і займешся нарешті собою.

Концетрація на цілі-запорука успіху. І ніщо так не тренує фокус, як йога і медитація. Всім ом!"

Фанати подивилися понад 17 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Ти велика розумниця і трудяжка!! Очі сповнені сили і впевненості! Захоплюватися. Черпаю мотивацію і натхнення", "Анна, Добрий день. Підкажіть звідки комбінезон", "де ви займаєтеся йогою", "стояти на голові це супер".

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