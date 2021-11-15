Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Україна має талант", "Холостячка" і "Холостяк" порадував новими кадрами зі зйомок і здивував досить яскравим образом.

Григорій за багато років своєї роботи звик бути в компанії зіркових колег і веселитися з ними перед кожним ефіром шоу, в яких бере участь. Цього разу Решетник разом з членами журі шоу показав, як дурів за лаштунками.

У компанії Притули, Мішиної і Кота телеведучий показав, як проходили зйомки ефіру, що вийшов зовсім недавно.

"Діліться враженнями, як вам сьогоднішній ефір @ukrainegottalent 💙 💛" - написав коротко під новими кадрами телеведучий.

Користувачі Мережі поспішили відповісти на добірку кадрів із закулісся:

"Улюблений, кожен випуск краще попереднього! А ти, безсумнівно, прикраса цього шоу! 🤩 👍 ❤ ️ пишаюся!!!; вогонь 🔥; Супер класно!🔥 ; А Гриша хороший; дуже круто🔥; було дуже 🔥; дуже цікаве шоу🔥; дуже цікавий випуск! Дивимося всією сім'єю!🔥; 100%. Підтримую слова дружини. Так, саме так Григорій приклад чоловікам України. І як ведучий, і як батько"»

Раніше телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Григорій Решетник позує на камеру сидячи на вулиці. На ньому кофта рожевого кольору, а на ній стильна джинсова куртка чорного кольору. Притримуючи куртку Решетник дивиться вгору.

Раніше повідомлялося, дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала, як підріс їх молодший син майже за рік

Також, ведучий "Україна має талант" і "Холостяк" Решетник з серйозним виглядом заговорив про розчарування

Politeka розповідала, дружина ведучого "Холостячки" Решетника поділилася з українками модними лайфхаками