24-річна модель Тіна Кунаки, яка одружена з французьким актором Венсаном Касселем з 2018 року, влаштувала трендову фотосесію в незвичайному дизайнерському вбранні.

Кілька років тому молода модель розповіла про свої стосунки з відомим французьким актором Венсаном Касселем. Не так давно вона також вийшла за нього заміж, у зоряної пари народилася дочка Амазоні, а незабаром після цього Тіна повернулася до роботи, вражаючи фігурою.

Причому Кунакі встигла не тільки привести себе в порядок, вона також змогла відзначитися вибором фотосесій. Кожен раз молода модель намагається не повторюватися, хоч і робить акцент на фігурі.

Однак цього разу вона вирішила приховати все зайве під рожевим балахоном і показала атмосферний образ в різних локаціях:

«Міс любов😍; легенда 👌🏼; наряд божевільний; Краса навколо тебе 🟥🟥🟥; люблю такий вид; Моя пісочна троянда 🤍🌹; не бачила раніше таку сторону😍; хахахахаха легенда ❤️; perfeita💜; Це безумство 😍; Легенда!; яка радісна, Малятко; невже образ скромниці", - пишуть в мережі.

Раніше Кунакі показала розкішний образ. Вона позувала в зеленій облягаючій сукні нижче коліна, яка підкреслювала всі вигини її стрункої фігури. Родзинкою образу стало волосся артистки. Її від природи дрібні кучерики були ще більше розпушені, завдяки чому на голові моделі красувалася пишна копиця воло

Нагадавши, Молода дружина Венсана Касселя обтягнула струнку фігуру розкішною сукнею, позбавивши дару мови

А ще Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя вразила зовнішністю, знявшись для українського глянцю

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя довела, що має відмінний смак