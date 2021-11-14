Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який зробив пропозицію своїй новій дівчині, продовжує приховувати свої стосунки, щоб уникнути зайвої уваги.

Лілія працює візажистом в Києві, виховує маленьку дочку і везе Instagram, не розповідаючи про особисте життя. При цьому вона не коментує свої стосунки, лише зрідка показуючи кадри з обранцем.

Нещодавно Лілія поділила новим кадром, позуючи перед дзеркалом і демонструючи свій лук. Примітно, що її також часто порівнюють з Кароліною і помічають, що образи дуже схожі.

Без подібних обіцянок не обійшлося і після того, як Лілія опублікувала кадр з Муратом:

"Ви дуже красива дівчина; як і з Кароліною 10 років тому😂; Лорак краща😍; з Кароліною теж є таке фото; Шкода що він не з Кароліною; а з нею довго не буде; а мені от цікаво...чому він таку красиву дівчину, свою наречену, не викладає на своєму акаунті ..боїться, наврочать?!?; Такі фото потрібно щоб чоловік у себе виставляв; Ой,а я таке фото вже бачила,тільки там Мурат з Кароліною; він любить далі Кароліну».

Після розлучення Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їх дочка Софія залишилася жити з мамою в Росії, тому бачиться з нею він не так часто. Однак нещодавно дівчинка познайомилася з майбутньою мачухою і навіть провела відпочинок разом з нею в Карпатах.

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