Підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський, який переміг на шоу "Голос країни", заінтригував новим фото та висловлюванням на своїй сторінці в соцмережі.

Як пише Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський після проекту артист продовжив радувати своєю творчістю, він активно виступає і записує нові пісні. Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з прихильниками цікавими моментами свого життя та думками.

На новому фото Лазановський позує на балконі з бокалом у руці.

«Обіцяючи щось людям, майте совість виконувати все до кінця. В іншому випадку, просто мовчіть», - написав він.

Реакція на пост артиста була не однозначною. Хтось звернув увагу на схожість висловлювання з популярними в соцмережах цитатами. Інші ж висловили свій захват коментарями: «Вогонь!», «Клас». Щоправда. Невідомо. Стосувалися вони слів Лазановського чи фото.

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