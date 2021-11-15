Підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський, який переміг на шоу "Голос країни", заінтригував новим фото та висловлюванням на своїй сторінці в соцмережі.
Як пише Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський після проекту артист продовжив радувати своєю творчістю, він активно виступає і записує нові пісні. Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з прихильниками цікавими моментами свого життя та думками.
На новому фото Лазановський позує на балконі з бокалом у руці.
«Обіцяючи щось людям, майте совість виконувати все до кінця. В іншому випадку, просто мовчіть», - написав він.
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Реакція на пост артиста була не однозначною. Хтось звернув увагу на схожість висловлювання з популярними в соцмережах цитатами. Інші ж висловили свій захват коментарями: «Вогонь!», «Клас». Щоправда. Невідомо. Стосувалися вони слів Лазановського чи фото.
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