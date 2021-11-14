Художняя гімнастка Анна Різатдінова, улюблениця Влада Ями, яка взяла друге місце на "Танцях з зірками", упустивши перше місце Ксенії Мішиної, показала новий образ, поділившись у фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова стала популярною гімнасткою, завоювавши безліч медалей для України, в тому числі і "бронзу" на Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро. А вже в 2019 році брала участь в шоу "Танці з зірками", де пройшла у фінал і гімнастку дуже підтримував суддя Влад Яма, але не змогла обійти там Ксенію Мішину. Не забуває Різатдінова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Анна здалася в плащі, який спустила з плечей. Під нарядом виявилося зелене плаття, а образ Різатдінова доповнила стильними окулярами.



На сторіс також грав трек Скрябіна"Люди як кораблі".



"Підспівуйте, думаю, все знають слова", - написала додатково Анна.

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