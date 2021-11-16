Молода українська співачка Джеррі Хейл (Яна Шемаєва) надихнулася творчістю більш досвідченої колеги по цеху Євгенії Власової, яка нещодавно завершила боротьбу на сцені "Танців з зірками".

Jerry Heil ризикнула переспівати пісню Власової 2013-го року "Я - жива річа". Відповідні кадри виконавиця опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Власова відреагувала на кавер-версію власного хіта.

"Мурашить", - написала вона, репостнув кадри зі сторінки Джеррі Хейл.

Остання не очікувала, мабуть, таку високу оцінку від "оригіналу".

"Ви ж теж це бачите? Євгенія, як же приємно!", - прокоментувала, в свою чергу, молода співачка.

Відзначимо, 26-річна Джеррі Хейл стала відомою в Мережі, як відеоблогерка і кавер-виконавиця. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена", з її дебютного студійного альбому "Я — Яна" (2019).

Євгенія Власова, яка стала учасницею нинішнього сезону "Танців з зірками", вилетіла з проекту в 8-му ефірі. Пізніше зірка відповіла на найбільш хвилюючі питання фанатів, зокрема, чи дійсно в шоу все відбувається за сценарієм.

"У них у всіх підслушки (у суддів, - ред.), тому я нікого з них не оцінюю, як людей. Навіть якщо вони говорили щось неприємне для мене, то я не оцінюю їх як людей. Чому? Тому що я розумію, що там у вухах хтось сидить і говорить, і вони на роботі. Чисто по-людськи я розумію..."

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