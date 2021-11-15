Співачка Анастасія Приходько, яка була суддею на проекті шоу "Співають всі", показала себе після того, як уклала малюка спати, який висловив свою "любов" на маминому обличчі.
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною вітчизняною співачкою, яка була однією з суддів проекту "Співають всі". Відомо, що співачка не так давно народила третього сина, але приховувала до останнього свою вагітність. Не забуває Анастасія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Приходько показала, як постраждало її обличчя під час укладання дитини. На фото Анастасія дивилася в камеру, демонструючи червону шкіру. На годиннику було 00:17.
"Наслідок укладання спати на руках. Він вважається так боляче, цього разу постраждало від його любові моє обличчя", - написала Анастасія під фотографією, яку запостила в сторіс Instagram.
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