Відомий український співак Віктор Павлик розповів правду щодо того, як його роман з майбутньою дружиною став надбанням громадськості.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Нещодавно у нього народився син-Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой.

Так, цього разу Віктор Павлік розповів "Світському житті", як його застали в номері з "молодою коханкою". Як відомо, артист розлучився зі своєю третьою дружиною - Ларисою Созаєвої, з якою був 25 років у шлюбі. Причиною розлучення стала його наступна Молода дружина - Катя Репяхова, з якою у них недавно народився син Михайло.

"Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом. І в райдері побутовому зазначено, що ми в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією. Ми відразу вирішили, щоб всі відстали з "коханка молода" і все інше. Дуже складний крок, адже діти, онуки, я доросла людина і розумів все це. Але Катя правильно каже - У любові немає меж", - розповіли Віктор Павлік з четвертою дружиною.

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