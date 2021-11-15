Учасники італійської рок-групи Måneskin, яка перемогла цього року на "Євробаченні", відзначають нову перемогу, епатуючи публіку екстравагантними образами.

Так, соліст Måneskin Даміано Давид з'явився на церемонії вручення премії MTV Europe Music Awards 2021 в трусах і панчохах, тоді як його колеги були в більш скромному вигляді. Відповідні кадри з'явилися в Instagram на офіційній сторінці премії, а також самого колективу, передає Politeka.net.

"Кращий рок, вперед!!! Ця нагорода так багато значить для нас 💜 Дякую @mtvema за всі номінації і за те, що дозволили нам грати на такій сцені! Плюс нескінченна подяка всім, хто підтримав і проголосував за нас, ми любимо вас!!!", - йдеться в заяві Måneskin.

Церемонія оголошення та нагородження переможців пройшла в столиці Угорщини, Будапешті.

Фронтмен Måneskin Даміано Давід привернув до себе увагу, вбравшись в панчохи, чорні лаковані ботфорти, мереживні труси зі шкіряним поясом зі стразами і чорну прозору блузу, зав'язану вузлом під грудьми. Образ доповнив яскравий макіяж з акцентом на очі.

Своїм вбранням соліст Måneskin хотів донести сигнал консервативному угорському суспільству про підтримку ним прав і свобод представників ЛГБТК+.

Користувачі бурхливо обговорюють черговий вихід переможців "Євробачення" у світ:

"Ці італійці дуже гарячі🔥"

"Нарешті, ти показав свою п'яту точку🖤 🤟 🖤"

"Знову Даміано роздягли😂"

"вони виглядають приголомшливо!!!"

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