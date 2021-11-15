Відома співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є кумою популярного артиста DZIDZIO, зробила особисте зізнання про Олександра Пономарьова.
Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Фабрика зірок", після чого стала телеведучою на "Новому каналі". Також, відомо, що вона є кумою популярного артиста DZIDZIO.
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Артистка часто спілкується з шанувальниками в соціальних мережах, і відповідає на найцікавіші питання. У неї запитали, чи переживала вона за зустріч, а потім сміялася, що сама себе накрутила. Ольга Цибульська відповіла, що це була зустріч з Олександром Пономарьовим і показала їх загальне фото.
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"Мільйон разів! Пам'ятаю нашу першу зустріч з Олександром Пономарьовим у нього в офісі. Я приїхала показати пісню. Боялася, як дитина. А він виявився людиною з великої літери і з першої секунди. Тому треба боятися тільки тарганів в своїй голові. А в житті: людина твоя чи не твоя", - зізналася Ольга Цибульська.
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