Відомий музикант і продюсер Олександр Пономарьов підготував разом з популярним артистом DZIDZIO (Михайлом Хомою) нову пісню.

Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя. А в 2012 - му році він розлучився зі своєю дружиною - Вікторією Мартинюк, з якою у них є син-Саша. З тих пір він тримає в секреті своє особисте життя.

Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександр Пономарьов в шикарному чорному костюмі позує на фото разом зі своїм колегою DZIDZIO, який тримає у себе в руках музичний інструмент.

"Кліп відзнятий! Прем'єра 19 листопада на моєму YouTube!",- заінтригував Олександр Пономарьов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Дуже чекаємо!", "Вітаємо!", "Ти робиш цей світ краще, спасибі", "Бомбічні", "Хлопці, ви супер!", "Два красеня України", "Чекаємо з нетерпінням", "Супер! Дуже крута новина! Чекаємо з нетерпінням", "Вже видно, що пісня хороша", "Думаю це щось талановите і неймовірно душевне".

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