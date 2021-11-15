Відома співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте у яскравому платті і колготках в сітку напросилася на компліменти.

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте відома як співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової. Дівчина веде сольну кар'єру з ранніх років. У неї троє дітей - Микита, Дені і Клавдія.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте в незвичайному вбранні. На ній яскраве рожеве плаття, до якого вона одягла колготки в сітку і яскраві червоні туфлі. Як розповіла співачка, це образ у стилі ретро.

"Сьогодні настрій-Ретро", - підписала фото Крістіна Орбакайте.

Шанувальники залишили безліч коментарів під кадром співачки:"Красуня", "Чарівно", "Лялечка! Красуня! Талант!", "Гарне плаття, вам дуже йде!", "Лялечка, точена, Христина супер!", "Незвично, але вам дуже йде", "Чудова дівчина!", "Все більше на маму схожа стає", "Як же сильно тут схожа на маму, Христина"

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