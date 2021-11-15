Новий "Холостяк" Алекс Топольський показав в мережі чарівне фото в стильному образі, напросившись на компліменти українок.

Як повідомляє Politeka.net, стильний красень Алекс Топольський, який став головним героєм нового сезону шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу хлопець виклав в мережу чарівне фото, на якому з'явився в стильному образі, за що отримав компліменти від передплатниць.

На новій фотографії Алекс зображений в цікавій локації, він виглядає дуже привабливо і навіть загадково. Перед камерою красунчик з'явився в стильній темно-синій сорочці, верхні гудзики якої не став застібати. Він трохи схилив голову і мило посміхається про себе.

У підписі до публікації Топольський написав: "Доля троянди в моїх руках". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію красеня, засинаючи його компліментами: "Капець як чекаю вже, де ж таких знаходять", "Найкрасивіший холостяк", "Удачі!", "Вау", "Хороший", "Чекаємо!", "І скільки ви заплатили за участь?", "Красивий".

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