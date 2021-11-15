Новий "Холостяк" Алекс Топольський показав в мережі чарівне фото в стильному образі, напросившись на компліменти українок.
Як повідомляє Politeka.net, стильний красень Алекс Топольський, який став головним героєм нового сезону шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу хлопець виклав в мережу чарівне фото, на якому з'явився в стильному образі, за що отримав компліменти від передплатниць.
На новій фотографії Алекс зображений в цікавій локації, він виглядає дуже привабливо і навіть загадково. Перед камерою красунчик з'явився в стильній темно-синій сорочці, верхні гудзики якої не став застібати. Він трохи схилив голову і мило посміхається про себе.
У підписі до публікації Топольський написав: "Доля троянди в моїх руках". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію красеня, засинаючи його компліментами: "Капець як чекаю вже, де ж таких знаходять", "Найкрасивіший холостяк", "Удачі!", "Вау", "Хороший", "Чекаємо!", "І скільки ви заплатили за участь?", "Красивий".
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Малолітня дочка і дружина зірки "Квартал 95" Ткача змусили його кричати від страху: "Не хитайте, що ви робите"
Почався штурм польського кордону, пролунала стрілянина: кадри з місця подій
Обірвалося життя знаменитої співачки з чарівним голосом: подробиці трагедії
Дорофєєва після термінової госпіталізації показала гематоми на тілі: "Медики не могли..."
Нагадаємо, Новий "Холостяк" Топольський зізнався, що його надихає, і звернувся до українців: "Всім раджу...".
Як повідомляла Politeka, Новий "Холостяк" Топольський засвітився в компанії відразу двох дівчат з команди шоу: "Початок шляху".
Також Politeka писала, що Новий "Холостяк" Топольський заговорив про біль і розчарування: "Для себе давно вирішив...".