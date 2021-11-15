Олексій Потапенко і Олексій Завгородній зняли кумедне відео, яким готують шанувальників до релізу свого нового хіта "Завтра".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і продюсер Потап опублікував у своєму Instagram кумедне відео, на якому з'явився разом зі своїм другом і колегою Олексієм Завгороднім (Позитив). Судячи з ролика і треку, який звучить на тлі, група Mozgi готує українцям яскравий новорічний хіт.

У ролику обидва Олексія відображені, мабуть, в студії звукозапису, де готують свої треки. Спочатку в кадрі з'являється Позитив в темній кофті і рожевих окулярах, який наспівує нову пісню і пританцьовує. А потім "виринає" Потап в яскравій жовтій шапці, який також наспівує. Ще через мить хлопці змінюються своїми аксесуарами - Потап танцює в рожевих окулярах, а Позитив в його жовтій шапці.

Шанувальники тут же почали коментувати кумедне відео: "У якийсь момент окуляри, які були у позитиву, з'явилися у Потапа. Хто це помітив?", "Дуже подобається ваш трек. Разом танцюємо і підтримуємо Вас!", "Обов'язково буде краще", "Танцюємо разом з вами!", "Тусимо!", "Нє, ну трек топ", "Качає".

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