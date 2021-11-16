Нічого собі!

Українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) в ці дні знаходиться в Грузії, де виступила на "Танцях з зірками" - їй вдалося підкорити не тільки глядачів проекту, а й героя "Холостяка 6" Іраклі Макацарію.

Останній зняв виступ 36-річної Тіни на паркеті шоу і опублікував відповідні кадри у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Кароль заспівала свій хіт "Намалюю тобі зорі", з'явившись в танцювальному залі в білій сукні до підлоги з високим розрізом.

Судячи з задоволеної посмішки Макацарії в кінці, йому сподобався виступ української діви.

Раніше Макацарія ділився кадрами пишного застілля з Кароль і друзями - співачку тепло привітали в Грузії з усією притаманною гостинністю і навіть вручили букет жовтих троянд.

Також Іраклі показав спільне фото з Тіною, зроблене на мальовничому тлі.

"Дуже радий що ти зуміла відвідати нашу прекрасну країну, я і наші глядачі з нетерпінням чекаємо твого виступу на сцені "Танців з зірками", - йдеться в підписі.

Багато користувачів не впізнали артистку на цьому знімку: «взагалі не схожа Тіна сама на себе», «Двійник просто», «Тіну так відфотошопили, що важко впізнати».

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