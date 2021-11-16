Зірка розповіла, чи змінилося в ній щось

Відома співачка Анастасія Приходько, яка була суддею на шоу "Співають всі", показала, якою була 16 років тому, і розповіла, що змінилося в її зовнішності.

Зірка на початку цього місяця розповіла в Instagram, що страждає від комплексів, пише Politeka.net.

Співачка поділилася - її дід японець, через що у неї вузькі очі, крім того, вона розповіла про генетичну особливість - друге підборіддя. З останнім вона вирішила боротися радикальним методом, і звернутися до косметологів. Спеціалісти, на думку зірки, зможуть їй допомогти з проблемою уколами.

У Мережі ж тим часом продовжують думати, що співачка робила собі пластику і багато разів користувалася уколами "краси".

Щоб розвінчати всі домисли, Анастасія Приходько опублікувала фото, зроблене в 18 років.

"Як бачите пластику, я не робила: все ті ж губи, вилиці і очі... Ось вам перше моє в житті студійне фото, речі всі дала подружка! І сережки теж... Мені тут цілих 18 років", - написала зірка.

Зазначимо, Анастасія Приходько народилася в родині шахтаря і журналістки. У зірки також є старший брат, Назар. Батьки артистки розлучилися, і вихованням дітей займалася тільки мати.

Нагадаємо, змучена комплексами суддя "Співають всі" Приходько зважилася на нове обличчя

Як повідомляла Politeka, сувора суддя "Співають всі" Приходько показала постраждалу особу

Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько показала, як підріс молодший син за півроку