Відомого виконавця і чоловіка співачки Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса сплутали з вокалістом італійської рок-групи Måneskin Даміано Давидом.

Як повідомляє Politeka.net, кумедним сторіс поділився український телеведучий Слава Дьомін.

Він опублікував фото італійської рок-групи, що стала переможцем Євробачення в 2021 році, додавши жартівливий коментар.

"Володимир Дантес, навіщо ти надів білизну Наді Дорофєєвої", - написав Слава Дьомін.

Відзначимо, не всі зрозуміли жарт телеведучого. Йому стали писати, що на фото насправді не Дантес.

"Та ну не може бути", - відреагував Дьомін.

Як відомо, Дантес раніше дійсно перевтілювався в Даміано, при цьому виглядав дуже правдоподібно.

Так, в ліпсінк-батлі Володимир Дантес змагався з Юлією Саніною, показуючи пародію на італійську групу "Måneskin". Для цього Дантес з'явився на сцені в малиновому латексному комбінезоні і в Жовтих туфлях на високих підборах. Співак досить вміло спародіював вокаліста групи Девіда Даміано.

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