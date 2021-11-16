Судді "Майстер Шеф" Мартиновській знадобилася допомога лікаря: "Ледь жива"

Відома шеф-кухар, суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилася подробицями свого життя на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, ресторатор не дивлячись на насичений робочий графік не забуває виходити на зв'язок зі своїми фоловерами в соціальній мережі.

Відомо, що Ольга Мартиновська була одружена з колегою Іваном Кобцем, який був молодший на 5 років. Весілля відбулося в листопаді 2015 року, а в 2016 році на світ з'явилася дочка подружжя, яку назвали вірою. Однак з 2018 року Ольга і Ярослав не живуть разом, а на початку 2020 року пара розлучилася офіційно.

На нових кадрах в сторіс Мартиновська показала, як дочка радує її після важкого дня.

"Мама після стоматолога ледь жива. А Верунчик радує мене своєю любов'ю до письма", - підписала кадри суддя «Майстер Шеф».

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, де хотів би жити в Україні: "Ось це, Я розумію, місце сили»

А ще Politeka писала, що учасник "майстер Шеф" Максим ледь не розплакався через конфуз перед Хіменесом-Браво та Мартиновською

Також Politeka повідомляла, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зворушила зверненням до Ярославського: "Спасибі тобі, мій ... »