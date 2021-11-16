Валюху зі "Сватів" попередили про небезпеку стосунків з відомим ловеласом: "Танечко, не розслабляйся"

Від імені зірки серіалу "Свати", відомої актриси Тетяни Кравченко, опублікували фото в Instagram, де вона постала в компанії відомого актора.

Актриса завоювала любов публіки особливо після виходу серіалу "Свати" , в якому вона виконала одну з головних ролей, пише Politeka.net. Глядачам відразу сподобалася прямолінійна і проста героїня "Валюха" Тетяни Кравченко.

Користувачі Мережі раз у раз створюють сторінки, присвячені улюбленій актрисі. Так, в одному з таких акаунтів кілька годин тому з'явився знімок, на якому Тетяна Кравченко позує в компанії актора Станіслава Садальського. Артиста називають ловеласом. В Інтернеті ходить багато чуток, що актор відчуває велику любов до молодих представниць слабкої статі.

"З нескінченно талановитим Стасом Садальським ❤️👍 🏻". - написали автори пості.

За вісім годин публікація зібрала майже 7000 лайків і багато коментарів.

"Танечко, не розслабляйся в плані Садальського. Він на раз може і тобі, як Васильєвій козячу морду зробити...Він наскільки цікава людина, настільки і без гальм)) вибач", "Тетяна Кравченко👏 👏 👏, але Садальський вас не прикрашає....😮 ", "Як солодка парочка Твікс ! 🤣 Приємно на Вас дивитися, всіх благ бажаю ! 💐 ",- написали користувачі Мережі.

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