Відома телеведуча Лілія Ребрик вразила одкровенням про свій професійний шлях і показала миле фото в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася в Instagram чарівним кадром, в підписі до нього присвятила пост професійному святу, відверто розповівши про свою кар'єру.

На знімку Лілія позує в стильному образі на прогулянці в аутлет містечку Мануфактура під Києвом. Перед камерою вона з'явилася в модному чорно-білому пальто з білим затишним шарфом. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Ребрик розповіла, як з дитинства мріяла потрапити на телебачення і напористо йшла до цієї мети. Так що тепер гордо приймає привітання з професійним святом.

"Я просто вірила! Просто йшла вперед назустріч своїй мрії. Просто дуже хотіла. Просто багато вчилася і працювала. Стукала у двері, хоч і було страшно. Мала свою думку і не завжди вона збігалася з думкою оточуючих. Але це була я. Я, яка вчилася себе поважати, любити, тому що знала, що так треба. Якщо себе не полюбиш - тебе не буде любити глядач", - поділилася Лілія.

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