Зірка розповіла. що бути собою - не соромно

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) здивувала одкровеннями, закликаючи людей не соромитися бути тими, хто вони є.

Популярна українська реперша, можна сказати, пропагує бодіпозитив, і намагається закликати українців бути самими собою, повідомляє Politeka.net.

У новому пості зірка вирішила відверто розповісти про себе. Почала зірка свій пост з того, що багато людей ходять на нелюбиму роботу, одягаються за офіційним дрес-кодом, який їм нав'язали, але це потрібно міняти.

"Цей совковий режим, формат і менталітет, що тягнеться дуже довго, просто знищує поняття «бути собою». Це потрібно виправляти, і перш за все починати з себе", - поділилася думкою Alyona Alyona.

За словами артистки, тільки коли людина залишається наодинці з собою, вона може собі дозволити багато і при цьому не соромитися.

"Наприклад я, коли в носі багато соплів, можу втягнути в себе, замість того щоб висякатися. Завжди залишаюся собою, нехай людям соромно, головне, що мені класно", - поділилася Олена.

За словами співачки, потрібно руйнувати всі стереотипи, і нічого не соромитися. На фото артистка позувала з діадемою на голові, а в руках тримала собачку.

"Королева що тут ще скажеш👏 👏 👏 🙌 🔥 😎", " розмовляю сама з собою😂", " Боже, коли побачила, майже осліпла❤️🔥 😍", - прокоментували підписники.

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