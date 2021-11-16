Відомий телеведучий і шоумен Микита Добринін поділився в мережі гарячим фото на відпочинку в теплій країні.

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий, шоумен і головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився на своїй сторінці в Instagram гарячим фото з відпочинку. Як відомо, красень разом з дружиною Дашею квітковою і маленьким сином відправився в Єгипет.

На новій фотографії Микита зображений в басейні, він красиво позує, демонструючи рельєфне тіло. Судячи з усього, на ньому є тільки плавки, а на очах модні сонцезахисні окуляри. Також шоумен в цьому пості виклав відео красивого сходу сонця в Єгипті.

У підписі до публікації Добринін написав: "Можете собі уявити? Сьогодні я прокинувся ось так!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зоряного красеня: "Те почуття, коли мама набрала ванну не за віком", "Красиво!", "Я теж хочу на відпочинок. А не оце ось все", "З бодуна так добре прокидатися", "Я теж дуже хочу прокинутися в Єгипті. Люблю його за тепло і Червоне море".

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін з маленьким сином на руках хвалився стильною обновкою: "Мамина копія".

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