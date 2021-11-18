Відома гумористка і актриса "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про кризи в сім'ї зі своїм чоловіком.

Як передає Politeka.net, 44-річна Олена Кравець прославилася як актриса і гумористка в популярній програмі "Вечірній Квартал". Вона починала ще з участі в команді КВН "95 Квартал", де проявила себе як талановита гумористка. Також вона створила шоу "Жіночий квартал".

Так, цього разу актриса "Квартал 95" прийшла на програму "Твій день" на телеканалі "1+1". Як відомо, Олена Кравець у шлюбі зі своїм чоловіком - Сергієм Кравець вже 19 років. За цей час у них були певні кризи, які їм вдалося подолати за допомогою терапії, пише Viva.ua.

"У нас були певні кризи та прийняття один одного. Мені здається, що зараз ми вийшли на такий рівний шлях і я розумію, що таким його ще не знаю. І не буду лукавити, кожен з нас знаходиться в індивідуальній терапії. У нас раніше була загальна терапія, були в нашому житті обставини, які привели нас до фахівців. Це нам дуже допомогло. І це певне зростання, яке не може не відбиватися на якості наших відносин в сім'ї. Для мене основний критерій - це легкість", - розповіла Олена Кравець.

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