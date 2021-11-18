Наречена відомого виконавця і зірки "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла про важку вагітність і попередню дату пологів.
Як повідомляє Politeka.net, наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла, що через важку вагітність часто лежала в лікарні, робила УЗД і багато переживала. Про все це дівчина повідала у своїх Instagram-сторіс, відповідаючи на запитання шанувальників.
Так, за словами Іванки, вона робила багато позапланових ультразвукових досліджень, бо переживала за дитину.
"Я дуже багато разів була на УЗД, тому що я часто лежала в лікарні, у мене були погрози, я дуже переживала за дитину до того моменту, поки я його не чула, його рухів. Я взагалі з розуму сходила, чи все добре, як він там, що він там. І єдине моє заспокійливе - це коли я приходила на УЗД і мені говорили, що все нормально", - поділилася Іванка.
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Дівчина також розповіла про попередню дату пологів, яку їй поставили лікарі - 29 грудня.
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