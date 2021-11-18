Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма дав інтерв'ю Каті Осадчій з "Світського життя", розповівши про"сімейний секрет".

Як пише Politeka.net, Влад Яма одружений на красуні Лілі з 2015 року. У пари є син Леон, якого вони приховували до кінця 2020 року. Тепер хлопчика можна побачити досить часто і навіть на Мальдівах, куди Влад і Ліля вирушили на кілька днів відпочити між ефірами "Танців з зірками". У новому випуску" Світське життя " Влад Яма разом з дружиною і сином дали коротке інтерв'ю.

Як виявилося, сім'я вирішила завести собаку. Осадча відразу запідозрила, що це репетиція до другої дитини.

"Ви другу дитину хочете?",- запитала Катя.

"Дуже хочемо", - відповів Влад.

"І другого і третього... Хто знає", - сказала Ліля.

"Сімейний вечір на" Танцях" розкриває і такі секрети", - пожартувала Катя Осадча.

"Мяу", - сказав Влад, посміхаючись на камеру.

Нагадаємо, поповнення в родині ями, суддя "Танців з зірками" повідав, як змінилося його життя

А ще Politeka повідомляла, що дружина судді "Танців з зірками" Влада Ями здивувала засмаглими формами під мальдівським сонцем

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" здивувала фривольною поведінкою з одруженими ямою і Чмерковським



