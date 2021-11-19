Нещодавно Молдавський Виконавець Дан Балан виступив на весіллі ведучої Івани Онуфрійчук, після цього в мережі з'явилися свіжі відео з ним.

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан нещодавно виступив на пишному весіллі ведучої "Танців з зірками" Івани Онуфрійчук. На фан-сторінках в Instagram, присвячених артисту, тут же з'явилися свіжі відео з ним, як він запалював і розважав гостей на цьому торжестві.

Звичайно ж, поява Дана на нових кадрах викликала бурхливе обговорення серед його фанатів. Деякі відзначили, що їх кумир сильно змінився в того часу, як йому приписували роман з українською співачкою Тіною Кароль. Як видно на відео, на сцену Балан вийшов у темному костюмі з рваними штанами, але при цьому виглядає дуже стильно і виконує найпопулярніші свої хіти.

"Зараз даний інший, на весіллі недавньому якийсь подорослішалий, без внутрішнього хлопчика. Щось в ньому змінилося всередині, навіть руху не ті", "Клас", "Данчик вічний", "Вічний пацан, застряглий в підлітковому віці", "Скаче, як молодий козлик", "Красиві молоді. Дану Балан п'ять", "Тримайтеся за любов. Дан розкриває душу, повну своїх почуттів, виконуючи цю пісню. Спасибі йому", - пишуть в коментарях до відео.

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