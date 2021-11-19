Відома співачка Slavia (Ярослава Хома) розповіла про нічні дзвінки її колишньому чоловікові Dzidzio (Михайло Хома).

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Slavia після розриву з шоуменом Dzidzio зізналася, що підозрювала у колишнього чоловіка інших жінок і навіть питала його про нічні дзвінки. Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Так, за словами Ярослави, був час, коли вона хотіла зблизитися з Михайлом, просилася їздити з ним на гастролі, допомагати з концертами. Але він не дозволяв їй.

"У мене якісь думки закрадаються, але я не хочу про це знати. Я питала, що це за дзвінки, чому дзвонять вночі, чому дзвонять там о другій годині ночі. Він каже, мовляв, у нас там справи, ми щось там разом організовуємо", - поділилася Slavia.

Також співачка розповіла про свою помилку, яку вона допустила в шлюбі з Dzidzio: "Моя помилка була в тому, що я багато мовчала, тримала в собі. Я намагалася не порушувати його спокій, намагалася його звільнити від різних справ, і домашніх, і побутових. І ось прийшов мій час, я відчула, що хочу розвиватися, але Михайло був проти", - поділилася Slavia.

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