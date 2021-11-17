Відомий виконавець Сергій Бабкін, який став тренером у "Лізі сміху" заінтригував шанувальників новим альбомом.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Сергій Бабкін, який в новому сезоні став тренером гумористичного шоу "Ліга Сміху", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу артист поділився в мережі чорно-білим кадром зі студії і заінтригував новим альбомом.

На новій фотографії Сергій зображений в студії звукозапису, він весь в роботі - з навушниками і незвичайним мікрофоном в руці. Перед камерою він з'явився в темних брюках і світлій футболці.

У підписі до публікації Бабкін заінтригував фанатів новим альбомом: "Робота на студії кипить – закінчую альбом. Так! Новий повноцінний LP. Всі деталі розкрию поступово. А поки можу тільки сказати, що ви почуєте його вже в лютому! Чекаєте?".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію музиканта: "Дуже чекаємо! Кожна нова ваша пісня - це твір. Кожна мелодія - звуки душі", "Чекаємо", "З нетерпінням чекаємо", "Дуже", "Так", "Дуже, чекаємо! Спасибі за такі хороші новини!", "Звичайно", "Я дуже чекаю виходу", "Цікаво", "Чудово", "Здорово! Чекаємо виходу! Студія клас! Це в Харкові?".

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