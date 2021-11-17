37-річна українська співачка Оля Полякова зараз відпочиває з рідними на Мальдівах, звідки публікує яскраві фото в купальниках, змушуючи заздрити фігурі.

У Олі Полякової ідеальна фігура, яку вона без сорому показує в будь-яких, навіть найменших, купальниках, повідомляє Politeka.net. Зірка зізналася, що її улюблена вправа — це випади, саме тому у неї пружна "п'ята" точка.

Крім того, на думку співачки, велику роль відіграє активний спосіб життя, завдяки якому у неї скидаються зайві калорії.

Доглядати за собою артистка привчає і дочок, 16-річну Машу і 10-річну Алісу. Саме з ними Оля Полякова опублікувала фото з Мальдів. Співачка разом з Машею позували в купальниках, а Аліса - у футболці і шортах.

"Ну, хто краше?))) ",- написала зірка.

Майже за годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ох і красиві, але Мама поки попереду всіх)", " Дівчата, ви всі красуні одна краща іншої♪", " Аліса, авжеж!!! 🔥 🔥 🔥 ", "У красивої мами красиві діти❤️", " хіба можна порівнювати?))) всі красиві❤️", " матуся поза конкуренцією🔥 🔥 🔥", "всі богині!🔥 ", "Ох, Аліска дасть вам спеки😂 😂 😂 🔥", " у вас дуже гарні діти!!! Ну, а Маша -🔥!".

Нагадаємо, доньки Полякової показали на Мальдівах, наскільки вони різні

Як повідомляла Politeka, Полякова, задерши ніжку на пальму, похвалилася тонкою талією і видами на океан

Також Politeka писала, що Полякову з 16-річною дочкою розкритикували через відео в купальниках