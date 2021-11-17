Український співак Арсен Мірзоян показав рідкісне фото своєї дружини, співачки Тоні Матвієнко - артист похвалився, чим кохана його зібралася балувати ввечері.

Артист під час участі в шоу "Голос країни" в 2011 році відразу звернув увагу на дочку української легенди, Ніни Матвієнко, Тоню, передає Politeka.net.

За зізнанням артиста, одного разу блондинка з ним не привіталася, що його зачепило. Однак пізніше обидва стали спілкуватися, і у них виникли почуття.

На той момент співак був одружений і виховував двох синів Влада і Артема. Мірзоян намагався заглушити в собі почуття, але не зміг, тому вирішив розлучитися.

Антоніна Матвієнко і Арсен Мірзоян стали будувати відносини, в 2016 році у них народилася дочка, Ніна, а рік по тому вони одружилися. Зараз пара живе в Києві, обидва беруть участь в різних зйомках і багато виступають, проте знаходять час на сім'ю.

Співак у новому сторіс поділився рідкісним фото дружини. Артист відобразив Тоню на кухні, коли вона різала цибулю на дошці, також на столі можна було помітити буряк і капусту, а в сковорідці - моркву.

"Борщ буде", - написав Мірзоян, хвалячись, чим його балуватиме дружина.

Зазначимо, Матвієнко була одягнена по-домашньому - в білу майку і чорні штани, а на голові вона зробила високий пучок.

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