Наречена переможця вокальних проектів " Голос. Діти " і "Голос країни" Романа Сасанчина, яка вже на восьмому місяці вагітності, розповіла про свої переживання.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець шоу "Голос. Діти "і" Голос країни " Роман Сасанчин і його 23-річна наречена Іванка готуються стати батьками. Приблизно через місяць у них народиться дочка.

Наречена артиста активно веде свою сторінку в Instagram, де розповідає про свою вагітність і відповідає на питання шанувальників, яких отримує безліч на різні теми. Однак у нових сторіс дівчина зізналася. що блогерство дається їй нелегко.

Іванна задумалася про те, що потрібно робити фото і відео кращої якості і підключати для цього інших людей. Поки ж вона всім займається сама.

"Я дуже не люблю фотографуватися. Це для мене великий стрес і депресія. Ще більше не люблю, коли мене знімають на відео, це теж...якось потрібно перебороти цей страх і почати робити щось нормальне»,-розповіла дівчина.

Раніше Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина заговорила про початок їхніх стосунків: "можна сказати...".

Нагадаємо, що Сасанчин з "Голосу країни" похвалився, як балує вагітну наречену:" для своєї улюбленої дівчинки...".

A ще Politeka повідомляла, що дівчина завагітніла від переможця "Голосу країни" Сасанчина і потрапила під шквал критики: "зіпсувала йому життя".