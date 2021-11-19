Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно веде свій Instagram-блог, в якому нещодавно поділилася радісною подією.
Так, старший син Саліванчук і Божкова Гліб днями відзначив своє 6-річчя (також пара виховує однорічного Микиту). У своїх нових "сторіз" актриса поділилася фото-спогадами першого року життя сина, передає Politeka.net.
Анна опублікувала серію знімків з особистого архіву, на яких показала, як Гліб виглядав в перший день свого життя, а також виписку з пологового будинку шість років тому.
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Крім того Саліванчук показала, як змінювалася зовнішність малюка кожен місяць, поки йому не виповнився 1 рік.
Варто відзначити, шестиріччя сина сімейство відзначило на відпочинку в Єгипті. Зокрема, в день народження "парадом" командував Гліб. Анна показала, як купається з синами в басейні.
"5 днів були біля моря, але сьогодні командує Гліб і ми на басейні", - йдеться в підписі.
Саліванчук привітала малюка окремим постом, присвятивши йому зворушливий вірш.
Користувачі Мережі приєдналися до привітань:
"щасливого дитинства.. 😍 😍 😍багато-багато радості❤️"
"З Іменинником Вас 🎂"
"Вітаю🔥❤️🙌 нехай тільки хороше буде в його долі❤️"
"Обіймаємо міцно! Здоров'я, посмішок, друзів та родину поруч❤️"
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