Переможниця 10-го сезону популярного проекту "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова вирішила розповісти шанувальникам про те, де знайти нормального чоловіка.

Даша Ульянова з недавніх пір також пробує себе в ролі телеведучої в одній популярній програмі. Щоб привернути увагу до себе, дівчина почала також часто відповідати на різні питання фанатів.

Цього разу Ульянова вирішила розповісти, як знайти хорошого хлопця. Це досить часте питання, адресоване молодій гімнастці, яка завжди приховує свої відносини:

"Дівчатка, милі! Він сам Вас знайде, реально повірте в це. Набагато цікавіше вірити в те, що ваш улюблений десь ходить, бродить. І навіть не підозрює, як йому незабаром пощастить в житті. Можна думати, фантазувати і в цей же час працювати над собою і займатися собою. Насправді це дуже крутий час", - розповіла Даша під фото.

Віднедавна Даша також пробує себе в ролі телеведучої. Так, Ульянова відправилася робити кар'єру на телебаченні, дівчина стала ведучою на каналі М2. З вересня канал запустив новий чарт"Народний хіт". Це щотижнева добірка, в яку потраплять лідери глядацьких рейтингів.

Її і веде Даша, кожен раз хвалячись модними образами. Зачарувати цього разу Ульянова вирішила костюмом малинового кольору і чорним корсетом з сіточкою. Яскравий макіяж і укладання змінили дівчину.

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