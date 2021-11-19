Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде свою авторську програму "Світське життя", засвітила свого чоловіка Юрія Горбунова і показала, як готується до святкових зйомок.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала вигляд на знімальному майданчику - на тлі новорічна ялинка і камін, прикрашений до свят.

"У телевізійників свята починаються ще восени", — розповіла Катя Осадча.

Також, вона показала смішного Юрія Горбунова, спотвореного фільтрами в Instagram. У нього збільшився ніс і очі.

"Коли сказали, що зміна до ранку", — пожартувала Катя Осадча.

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