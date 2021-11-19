Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про нову проблему з дитиною, яка її занепокоїла.

Даша Квіткова активно веде соціальні мережі, так як звикла показувати багато аспектів життя і розповідати про себе для залучення уваги. З народженням сина Квіткова не перестала приділяти увагу Instagram.

Деякі свої проблеми дівчина виставляє напоказ в мережу, просить поради і розбирається зі своїми переживаннями. Нерідко дівчину критикують, але позитивних коментарів помітно більше.

Цього разу Квіткова поскаржилася на невелику проблему:

«На фото одягли на нього одяг п'ять хвилин тому, зазвичай все мокріше. І ось у нас проблема: лізуть зуби, течуть слюні струмком, ніяких слюнявчиків не хоче – обурюється, плаче. Всі речі мокрі завжди, від цього трохи сипле " - висловилася Даша.

Як можна помітити, Даша Квіткова розповідає про те, як доглядає за сином, записуючи сторіс. Також дружина Добриніна демонструє вбрання Лева, і, можна сказати, він росте справжнім модником.

На нових фото зірка інтернету показала малюка в повзунках кольору нюд, при цьому і сама приміряла костюм такого ж кольору.

"Фото в дзеркалі і настрій нюд у двох 🤍", - написала Квіткова.

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