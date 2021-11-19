"Я зараз йому напишу про те..."

Відома українська співачка Ольга Полякова на шоу "Маска" наговорила зайвого про чоловіка Насті Каменських Потапа і попросила це вирізати з ефіру.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на ефірі шоу "Маска" одна з суддів висловилася про персонажа під маскою Мухомора. Оля Полякова зазначила, що він любить привертати увагу, і характер у нього отруйний. За описом вона запідозрила чоловіка Насті Каменських - Потапа.

"Одного разу я писала книгу під назвою "Чоловіки як гриби: місця перебування і способи збору", де описувала мухомора як людину-Нарциса, який обожнює привертати увагу, росте на пагорбах, щоб на нього світило сонце або софіти, але якщо його зірвати та приготувати, можна і померти. Тому я завжди говорила дівчатам - на мухомора ми тільки дивимося, а заміж виходимо за білого грибочка", — розповіла Ольга Полякова.

Настя Каменських відповіла їй, що він не нарцис.

"Я зараз йому напишу про те, що ти так сказала", — пригрозила співачка.

Як передає видання Viva, Ольга Полякова попросила вирізати свої слова з ефіру, щоб не сваритися з артистами.

Раніше повідомлялося, Данилко підвищив голос на Полякову і Каменських через учасника "Маски": "Сідчепіться від мене, йдіть..."

Також, Полякова показала фігуру в купальнику і похвалилася дочками на відпочинку: "Ну, хто краше?"

Politeka розповідала, Полякова з дочкою пограли на нервах українців, влаштувавши танці в купальниках: "Це вже надто"



