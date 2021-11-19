Відома українська співачка Ольга Полякова на шоу "Маска" наговорила зайвого про чоловіка Насті Каменських Потапа і попросила це вирізати з ефіру.
Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.
Так, цього разу на ефірі шоу "Маска" одна з суддів висловилася про персонажа під маскою Мухомора. Оля Полякова зазначила, що він любить привертати увагу, і характер у нього отруйний. За описом вона запідозрила чоловіка Насті Каменських - Потапа.
"Одного разу я писала книгу під назвою "Чоловіки як гриби: місця перебування і способи збору", де описувала мухомора як людину-Нарциса, який обожнює привертати увагу, росте на пагорбах, щоб на нього світило сонце або софіти, але якщо його зірвати та приготувати, можна і померти. Тому я завжди говорила дівчатам - на мухомора ми тільки дивимося, а заміж виходимо за білого грибочка", — розповіла Ольга Полякова.
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Настя Каменських відповіла їй, що він не нарцис.
"Я зараз йому напишу про те, що ти так сказала", — пригрозила співачка.
Як передає видання Viva, Ольга Полякова попросила вирізати свої слова з ефіру, щоб не сваритися з артистами.
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