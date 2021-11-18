Новий "Холостяк" Алекс Топольський розповів про свої переживання з приводу майбутнього побачення на проекті, яке так довго чекав.

Молодий "Холостяк" відразу зацікавив своїм виглядом і кадрами в Instagram. Причому чоловік почав активно вести соціальну мережу, щоб розповідати про себе.

Цього разу Топольський розповів, що знаходиться в передчутті побачення з однією з дівчат на Холостяку, адже це один з моїх улюблених і хвилюючих моментів.

"завжди по-дитячому заводять такі моменти і надають енергії, адже це ціла пригода! Як ми один на одного дивимося, що говоримо, торкаємося, інтригуємо, дізнаємося, ділимося потаємним, паримо в хмарах невідомого.. це завжди загадково і незвичайно.

Але! Щоб реально повністю зануритися в цю мить я відпускаю всі свої думки про роботу, минуле і майбутнє, в моїй голові немає негативу, стресу, переживань і РЕШТИ нісенітниці.. я в теперішньому моменті з нею і тільки тоді наші душі співають пісні Боба Марлі під Гавайські ноти укулеле 😎» - написав Алекс.

Шанувальники відповіли:

"Яка романтика🔥; .... Борода вогонь🔥; хороший 😍; вибачте, а хто ви зодіаку?; як завжди, на висоті 😎; Наше пальто; Ві просто красень 😍; 😂ми теж чекаємо твої побачення вже".

Раніше Алекс Топольський, який став головним героєм нового сезону шоу" Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, хлопець виклав в мережу чарівне фото, на якому з'явився в стильному образі, за що отримав компліменти від передплатниць.

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