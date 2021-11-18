Українська телеведуча Лідія Таран, яка побудувала кар'єру на телеканалі "1+1", збентежила фото з особистого архіву, показавши себе на першому курсі університету.

Так, 44-річна Таран, володарка премій "Телезірка" та "Телетріумф", а також куратор благодійного проекту "Здійсни мрію", опублікувала старе фото в "сторіз" у себе в Instagram, приурочивши його до Міжнародного Дня студентів, що відзначається 17 листопада, передає Politeka.net.

Таран позувала на жвавій вулиці, в чорній довгій сукні і туфельках на низькій підошві. На плечах дівчини розсипалися світлі кучері. Фото було зроблено 27 років тому біля Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де навчалася Лідія. На знімку їй 17 років.

"Стою дивлюся на альма-матер... 1994? 😱", - йдеться в підписі.

Найяскравіші студентські спогади телеведуча пов'язує з посиденьками в гуртожитку. Про це вона повідомила в коментарі ТСН.

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. Посеред кімнати стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним завданням було не перевернути їх під час танців. Було навіть таке, що ми ходили з вертепом у громадському транспорті – співали пісні".

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