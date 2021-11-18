Відому телеведучу Катю Осадчу, яка нещодавно народила третю дитину, знайшли нову заміну в її авторській програмі "Світське життя".

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою. Вона веде авторську програму "Світське життя" вже багато років, де розкриває факти про зірок українського шоу-бізнесу. Нещодавно вона народила сина - Данилу, і після цього на шоу почали проходити зміни.

Так, цього разу на сторінці програми "Світське життя" опублікували нові фото. Як відомо, на Програму в якості репортером замість Каті Осадчої, на деякі заходи запрошують різних зірок українського шоу-бізнесу. Цього разу репортеркою стала Соломія Вітвіцька. Вона відома як українська телеведуча на телеканалі "1+1".

"Світська репортерка цього тижня - Соломія Вітвіцька", - представили телеведучу на "Світському житті".

Телеведуча взяла інтерв'ю у Pianoboy (Дмитра Шурина), і також у співачки Mamarika з її чоловіком Сергієм Середою, після того, як вони в перший раз вийшли у світ після народження дитини.

"Перший вихід у світ", - прокоментувала Соломія Вітвіцька.

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