Народний артист України Стас Боклан став ведучим шоу міжнародного шоу" Хто хоче стати мільйонером", яке вийде на одному з українських телеканалів.
як пише Politeka.net, Стас Боклан є популярним українським актором з 40-річним стажем. Зірка отримав звання Народний артист України за свій внесок у культуру. А в 2018 році Боклана запросили в якості тренера в шоу "Ліга сміху". І хоч досвіду в якості ведучого у Стаса не було, він із задоволенням прийняв пропозицію стати ведучим міжнародного шоу " Хто хоче стати мільйонером?". На сторінці проекту в соціальній мережі Instagram з'явилися перші кадри зі студії.
На відео звична студія з логотипом, а також два крісла - для ведучого та учасника. Після цього вийшов Стас, який сказав: "вітаю, ви дивитеся шоу"Хто хоче стати мільйонером".
"Перший погляд на українське шоу "Хто хоче стати мільйонером", - були підписані кадри.
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Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментар:
"Не можу дочекатися повернення цієї версії".
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