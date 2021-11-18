Народний артист України Стас Боклан став ведучим шоу міжнародного шоу" Хто хоче стати мільйонером", яке вийде на одному з українських телеканалів.

як пише Politeka.net, Стас Боклан є популярним українським актором з 40-річним стажем. Зірка отримав звання Народний артист України за свій внесок у культуру. А в 2018 році Боклана запросили в якості тренера в шоу "Ліга сміху". І хоч досвіду в якості ведучого у Стаса не було, він із задоволенням прийняв пропозицію стати ведучим міжнародного шоу " Хто хоче стати мільйонером?". На сторінці проекту в соціальній мережі Instagram з'явилися перші кадри зі студії.

На відео звична студія з логотипом, а також два крісла - для ведучого та учасника. Після цього вийшов Стас, який сказав: "вітаю, ви дивитеся шоу"Хто хоче стати мільйонером".

"Перший погляд на українське шоу "Хто хоче стати мільйонером", - були підписані кадри.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментар:

"Не можу дочекатися повернення цієї версії".

Нагадаємо, Єфросиніна розповіла, як їй нелегко на шоу "Ліга сміху"

А ще Politeka повідомляла, що Потап здивував фото-спогадами про роботу з Кошовим з "Квартал 95"

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" посміявся над Потапом



