Український музичний продюсер і звукорежисер Володимир Бебешко пролив світло на конфлікт зі співачкою Мілой Нітіч, півфіналісткою "Голосу країни".

65-річний Бебешко став гостем програми "ЖВЛ" , в якій розповів, чому припинив співпрацю з Нітіч, передає Politeka.net.

Володимир Володимирович почав продюсувати молоду і перспективну Мілу в 2009 році. Але через десять років співачка звинуватила його в бездіяльності і зі скандалом пішла.

"Не був підписаний контракт, далі не було сенсу... Вона вважала, що вона молода, красива і повинна бути модною. Я чекаю, коли вона це доведе", - так прокоментував Бебешко причину відходу від нього артистки.

До речі, через студію Бебешка пройшли сотні артистів пострадянського простору. Деякі через норовливий характер продюсера його навіть побоюються. Кажуть, що в роботі він занадто суворий.

Після розриву Нітіч заявляла, що Бебешко морально на неї тиснув і змушував співати пісні, які їй не подобалися. Володимир Володимирович, у свою чергу, прокоментував, що Міла повинна була стати "українською Х'юстон", але занадто ледаща.

Зараз Нітіч займається своєю кар'єрою сама.

Нагадаємо, відомий продюсер накинувся на свою екс - підопічну Мілу Нітіч: "тридцять років-Стара, ти завжди виглядала на 40!"

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