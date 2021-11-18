Український музичний продюсер і звукорежисер Володимир Бебешко пролив світло на конфлікт зі співачкою Мілой Нітіч, півфіналісткою "Голосу країни".
65-річний Бебешко став гостем програми "ЖВЛ" , в якій розповів, чому припинив співпрацю з Нітіч, передає Politeka.net.
Володимир Володимирович почав продюсувати молоду і перспективну Мілу в 2009 році. Але через десять років співачка звинуватила його в бездіяльності і зі скандалом пішла.
"Не був підписаний контракт, далі не було сенсу... Вона вважала, що вона молода, красива і повинна бути модною. Я чекаю, коли вона це доведе", - так прокоментував Бебешко причину відходу від нього артистки.
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До речі, через студію Бебешка пройшли сотні артистів пострадянського простору. Деякі через норовливий характер продюсера його навіть побоюються. Кажуть, що в роботі він занадто суворий.
Після розриву Нітіч заявляла, що Бебешко морально на неї тиснув і змушував співати пісні, які їй не подобалися. Володимир Володимирович, у свою чергу, прокоментував, що Міла повинна була стати "українською Х'юстон", але занадто ледаща.
Зараз Нітіч займається своєю кар'єрою сама.
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