Актриса і гумористка з "Квартал 95", Олена Кравець, під час спілкування з шанувальниками розповіла історію, яка її вразила - зірка не могла не поділитися думкою.

Артистка багато спілкується з шанувальниками і розкриває свою думку з тієї чи іншої ситуації, пише Politeka.net. Завдяки виступам на сцені і відкритості в спілкуванні Олена Кравець заробила багато шанувальників.

В одній з фан-груп зірки опублікували відео, де вона спілкується з простими українцями.

"Про що б не говорила Олена, це звучить як музика🙌 🙌 🙌. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали автори публікації.

Артистка розповіла історію, яка її вразила, про неї Кравець дізналася з Instagram-проекту, присвяченого бездомним. Гумористка зізналася, що допомагає нужденним по можливості.

"Виявляється, серед бездомних дуже багато бізнесменів у минулому. Мене "порвала" історія одного хлопця, який працював у продакшені, кінопродакшені... Я ніколи не могла подумати, що чувак пропрацював в компанії кінооператорських технологій, а це на сьогоднішній день одна з лідерів з продажу техніки, і оренди техніки операторської, яка працює в Голлівуді, яка знімає "Ігри престолів...",- розповіла Олена.

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