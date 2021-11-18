Відомий хореограф Ілона Гвоздьова прокоментувала виступ Ольги Харлан з Максом Чмерковським, і сказала Дмитру Дікусару, де його місце.
Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. Також вона здобула перемогу в 5-му сезоні шоу "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова оцінює виступи учасників після кожного ефіру.
Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона вирішила детально розібрати виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара з Максом Чмерковським.
"Підтримки не їх коник, але вони намагалися здивувати, молодці. В цілому номер мені сподобався, робота виконана велика, враховуючи всі обставини. Характер танцю був і техніка виконання на високому рівні, але ось музично-ритмічний малюнок не завжди збігався з моїм почуттям ритму. Мені здається, можна було чистіше і смачніше обіграти всі нотки цієї пісні", - прокоментувала Ілона Гвоздьова.
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"Сукня Олі здалася дивною, але можливо, у воді іншого і не придумаєш. Сподобалася взаємодія всіх в цьому тріо, але з'явилося відчуття, що Олі ніяково за те, що вона була такою красивою. Ніби вона не повірила в це і від цього іноді була скута в тілі та в корпусі, хоча ноги працювали добре і чітко", - описала танець Ольги Харлан хореограф.
"Не зрозуміла моменту її сольного, про що переживала, і що з'їдало її? Можливо-невпевненість в собі, а чоловіки все-таки запевнили у зворотному. Хоча кульмінації так і не відбулося в танці, хоча в музиці був нерв і надрив", - критикує Ілона Гвоздьова.
Також, Гвоздьова помітила, що згодна з думкою Дмитра Дікусара, що йому пора бути в кріслі на проєкті "Танці з зірками",
"І так, мабуть, погоджуся з Дікусаром, йому давно пора бути в кріслі журі, він цього заслуговує, як і перемоги", - додала Гвоздьова.
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