Зараз імена цих зірок знає мало не кожен українець, але ще кілька років тому вони тільки починали свій тернистий шлях до слави - в мережі показали, якими артисти були раніше.

Деякі українські знаменитості брали участь у різних шоу, щоб звернути на себе увагу публіки, передає Politeka.net. Записи перших старань залишилися в архівах, які можна знайти в мережі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах в Інстаграм можна помітити: юного Діму Монатіка, який пробував себе на проекті "Х-Фактор"; Мілу Нітіч, що засвітилася на проекті "Шанс" з Андрієм Кузьменком і продюсером Володимиром Бебешко (тоді її всі знали, як Людмила Нітічук); Віталія Козловського, який виступив у програмі "Караоке на Майдані"; Надю Дорофєєву, яка брала участь в "Американському шансі" і так далі.

Кадри викликали у користувачів мережі ностальгію, і свої почуття вони висловили в коментарях.

"Я б зараз Шанс переглянув", " - Що це? Сльози? - Ні, ностальгія в очі потрапила. 😢 ", "Найбільше "Шанс" запам'ятався", " це була шикарна Фабрика 👏❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "Все, крім останнього, дивилася) твій формат - не вистачає такого зараз...",- написали користувачі Мережі.

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