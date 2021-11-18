Співачка Христина Соловій, яка є учасницею "Голосу країни" і улюбленицею Святослава Вакарчука, показала себе в незвичайному образі, розповівши про заняття музикою.

Як пише Politeka.net, Христина була учасницею шоу"Голос країни". Там її запримітив Святослав Вакарчук, який став продюсувати молоде обдарування. Нещодавно Соловій випустила міні-альбом "Rosa Ventorum II", в якому всього чотири пісні. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Христина була в блузі і кофті, але без штанів. Зірка стояла біля стінки, демонструючи худенькі ноги.

"Коли я увірвалася в столицю і почала займатися музикою – це була "щурячі перегони", і вони навіть зараз іноді мене поглинають. Я дивлюся на інших молодих артистів, як вони намагаються бути скрізь, як намагаються бути краще себе, інших, постійно себе з кимось порівнюють. Це дуже виснажує, людина швидко вигорає. Я не хочу бути одною з таких людей, тому намагаюся слухати себе і всім раджу чинити так само. Ви проживаєте своє життя не для того, щоб кому-небудь сподобатися. Бо як би вас не гріли всі ці умовні "лайки", в результаті ви від цього щасливими не станете. Будьте уважні до себе і до всього, що ви робите", - написала Соловій.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже правильні слова. Підтримую", "Ресурс дає не лайки, а твій внутрішній компас, який прокладає вірний курс з оптимальною швидкістю", "Кажуть, якщо порівнювати, то тільки з собою в минулому. Не знаю кому як, а це теж мабуть трохи важко, тому можна просто жити і бути".

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