"Холостяк 9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, яка чотири місяці тому народила сина, вирішила показати свою фігуру в процесі схуднення.

Перший час дівчина приховувала фігуру під балахонами, ховалася від камер і не демонструвала фігуру в силуетних нарядах в принципі. Але останнім часом, оскільки схуднення дається досить успішно, дівчина показує себе вже без скромності.

Даша бажає повернутися в колишню вагу, тому зараз мотивує себе різними способами і часто показує, як змінюється на очах. Як можна помітити, нерідко Квіткова показує себе в одній білизні.

Іноді Даша пропонує вгадати, на якому з кадрів немає фотошопу і як вона виглядає тепер. Часто до неї приєднується і чоловік, щоб підтримати.

Нагадаємо, нещодавно Даша з чоловіком вирушила до Італії, де добре проводить час і заодно демонструє, як їм добре разом. При цьому Квіткова намагається займатися собою. Зараз Даша захоплена ідеєю повернутися у вагу, який у неї був до пологів.

Новий кадр порадував мережу, адже після народження Лева вона практично весь час показувала образи виключно в балахонах, светрах і вільному одязі, щоб приховати зайве.

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